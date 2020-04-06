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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 06 Nisan 2020 17:14
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,69706,69806,76806,7690
Avro 7,23207,23306,30506,3060
Sterlin 8,19508,23608,30308,3450
İsviçre Frangı 6,83106,86506,90606,9410
ANKARA
ABD Doları 6,63006,73006,74006,7900
Avro 7,18007,28007,26007,3200
Sterlin 8,17508,32508,16608,3790
Anadolu Ajansı
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