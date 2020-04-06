Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Nisan 2020 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,6970
|6,6980
|6,7680
|6,7690
|Avro
|7,2320
|7,2330
|6,3050
|6,3060
|Sterlin
|8,1950
|8,2360
|8,3030
|8,3450
|İsviçre Frangı
|6,8310
|6,8650
|6,9060
|6,9410
|ANKARA
|ABD Doları
|6,6300
|6,7300
|6,7400
|6,7900
|Avro
|7,1800
|7,2800
|7,2600
|7,3200
|Sterlin
|8,1750
|8,3250
|8,1660
|8,3790
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