1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle çalıştığı hastanede enfekte olan 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyar, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.
 06 Nisan 2020 17:17
Yazdır
Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi

Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle çalıştığı hastanede enfekte olan 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyar, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, korona virüse yakalandı. Enfekte olan sağlık çalışanı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesinde 4 günlük tedavisinin ardından Şirinyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Özlem hemşire hastaneden taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde izole olarak kontrol altında tutulacak olan sağlık çalışanı meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz koruma memurlarına görev başında nikah
06 Nisan 2020 17:36		 2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü
06 Nisan 2020 13:42
Türk Dişhekimleri Birliğinden 'ek ödeme' talebi
06 Nisan 2020 12:33		 Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı
05 Nisan 2020 20:32
Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı
05 Nisan 2020 20:12		 68 yaşındaki Profesör, koronavirüsü atlattı
05 Nisan 2020 17:53
Akademisyen, şarkı besteleyip Bakan Koca'ya gönderdi
05 Nisan 2020 16:42		 Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü
05 Nisan 2020 15:16
Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
05 Nisan 2020 14:40		 Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü
05 Nisan 2020 11:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - 42 ilde, 128 yerleşim alanı karantinada17:53 - YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme17:53 - Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/5 ile atananlara ilişkin duyuru17:49 - 95 yaşında korona virüsü yendi17:45 - Denizli'de koronavirüsle ilgili 'montajlı paylaşım'a inceleme17:36 - İnfaz koruma memurlarına görev başında nikah17:32 - Emekli zabıta korona virüsten vefat etti17:28 - Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti17:27 - İbrahim Tatlıses'in kızı koronavirüse yakalandı17:25 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17:22 - 2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi17:19 - 'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı17:17 - Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi17:14 - Dövizde gün sonu fiyatları17:12 - Eyüp Sabri Tuncer, kolonyadaki alkol miktarını düşürdü mü?17:10 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı17:09 - Altın günü rekorla kapattı17:07 - Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ab'nin birlik olamaması 1
hisya 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
kendine çay demlemek 2
corona virüs vaka sayısı 1
şok market'in büyük ayıbı 3
Teslimiyet 1
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
yüz koruyucu siperlik 3
la casa de papel 2
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam