'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı
Vefa destek hizmetlerinde görevli olan 2 din görevlisi, koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
|06 Nisan 2020 17:19
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Vefa Destek Grubunda görev alarak 65 yaş sütü vatandaşlara yardım götüren din görevlisi Şerif Ş. ve Tuncay Ç., koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Din görevlileri Şerif Ş. ve Tuncay Ç. 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının uygulandığı günden bu yana İstanbul Sancaktepe'de fiili olarak saha çalışmalarında görev alıyordu
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