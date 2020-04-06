2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı; 2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı
|06 Nisan 2020 17:22
|Yazdır
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.
Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.
2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|42 ilde, 128 yerleşim alanı karantinada
06 Nisan 2020 17:58
|YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme
06 Nisan 2020 17:53
|'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı
06 Nisan 2020 17:19
|Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi
06 Nisan 2020 16:26
|Belarus'tan gelen 43 Türk vatandaşı Yalova'da öğrenci yurduna yerleştirildi
06 Nisan 2020 16:20
|Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı
06 Nisan 2020 16:17
|Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi
06 Nisan 2020 15:50
|Katar'dan gelen 145 kişi Kırıkkale'deki yurtlara yerleştirildi
06 Nisan 2020 15:11
|Kayseri'de gebe sağlık personeli göreve çağrıldı
06 Nisan 2020 15:00
|Tarım'da yeni Genel Müdür yardımcısı ataması
06 Nisan 2020 14:54