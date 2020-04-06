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2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı; 2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı
 06 Nisan 2020 17:22
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2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.

Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.
Memurlar.Net
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