Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 583,00 liradan işlem gördü
|06 Nisan 2020 17:25
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İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 359,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 583,00 lira, Cumhuriyet altını 2.387,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 359,20 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|347,70
|347,90
|359,00
|359,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.291,00
|2.312,00
|2.366,00
|2.387,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|317,00
|321,00
|328,00
|332,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.239,00
|2.259,00
|2.312,00
|2.332,00
|Yarım Ziynet
|1.120,00
|1.130,00
|1.156,00
|1.166,00
|Çeyrek Ziynet
|560,00
|565,00
|578,00
|583,00
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