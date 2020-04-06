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İbrahim Tatlıses'in kızı koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
 06 Nisan 2020 17:27
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İbrahim Tatlıses'in kızı koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.

Dilan Çıtak'ın müzisyen sevgilisi Levent Dörter koronavirüse yakalandıktan sonra yaptığı paylaşımda "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" demişti.
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