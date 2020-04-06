Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
|06 Nisan 2020 17:32
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Bursa Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yapan ve bir süredir hastanede korona virüs tedavisi gören 60 yaşındaki Kadir Güner hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nde yıllarca zabıta komiserliği yaptıktan sonra emekli olan ve market işleten Kadir Güner, bir süre önce markette rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güner'i kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Güner'e korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca bir süredir özel hastanede tedavi gören Güner, hayata tutunamayarak hayatını kaybetti.
Başkan Dündar'dan başsağlığı
Emekli zabıta komiserinin ölüm haberinin duyurulmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Zabıta Komiserimiz Kadir Güner'i korona virüs nedeniyle kaybettik. Seni hiç unutmayacağız güzel kardeşim" denilirken, Dündar'ın paylaşımına çok sayıda taziye mesajı geldi.
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