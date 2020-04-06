Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/5 ile atananlara ilişkin duyuru

KPSS-2020/5 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/5 yerleştirme sonuçları 06.04.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS-2020/5 sonucuna göre yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen unvanlarda ve diğer unvanlarda yerleşenlerin görev başlatılmaları hakkında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır.

Ancak;

- Odyolog,

- Perfüzyonist,

- Dil ve Konuşma Terapisti,

- Sağlık Fizikçisi

pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, en geç 17.04.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 17.04.2020 tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA TESCİL VE GÖREV E BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN

GEREKLİ BELGELER

1) Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler:

(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı .

TC Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

(Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)

YÖK'ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi .

Harç makbuzu.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

2) Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler:

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli sureti.

3) Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler:

a) Adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği

olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek-2) Form,

b) ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzunda söz konusu unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim

durumları itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık

Fizikçisi olabileceklerine ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,

c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-

mezunbelgesi-sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,

d) KPSS-2020/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

f) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

g) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.

(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Not: Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri, diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri gönderecek olup bu duyuru kapsamında sadece Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur