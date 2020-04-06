Kütahya'da ihtiyaç sahipleri için sokağa yardım rafı kuruldu
|06 Nisan 2020 18:02
|Yazdır
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için sokağa yardım rafı kuruldu.
Ada Mahallesi'nde muhtarlığın öncülüğünde oluşturulan rafa, hayırseverler tarafından gıda malzemesi konuluyor. Maddi durumu iyi olmayan kişiler de bu raftan ihtiyaçlarını ücret ödemeden alabiliyor.
Mahalle muhtarı Halil Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleliden gelen talep üzerine bir sosyal dayanışma oluşturduklarını söyledi.
Fikrin mahalle sakinlerinden çıktığını kaydeden Oral, "Halkımızdan böyle bir dayanışma, birliktelik için teklif geldi. Biz de muhtarlık olarak mahalle bakkalının önüne 2 tane raf koyduk. Durumu iyi olanlarda gerekeni getirip koyuyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız da gelip buraya ihtiyaçlarını alabiliyor. Ben komşularımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Mahalle sakini Fethi Yılmaz da mahallede yaşayanların imkanları doğrultusunda yardım rafına destek verdiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hatay'da iyileşen 3 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi
06 Nisan 2020 18:50
|O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı
06 Nisan 2020 18:46
|Kars'taki iki hastanede koronavirüs tanı testi yapılıyor
06 Nisan 2020 18:26
|95 yaşında korona virüsü yendi
06 Nisan 2020 17:49
|Denizli'de koronavirüsle ilgili 'montajlı paylaşım'a inceleme
06 Nisan 2020 17:45
|Emekli zabıta korona virüsten vefat etti
06 Nisan 2020 17:32
|Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
06 Nisan 2020 17:07
|Hatay'da kamuda serbest kıyafet uygulaması
06 Nisan 2020 16:51
|Ankara Valiliğinden engelliler adına para toplayanlara karşı uyarı
06 Nisan 2020 16:45
|Yalova'da kamu ve sağlık kurumlarında maske kullanma zorunluluğu getirildi
06 Nisan 2020 16:40