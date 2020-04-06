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Kütahya'da ihtiyaç sahipleri için sokağa yardım rafı kuruldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için sokağa yardım rafı kuruldu.
 06 Nisan 2020 18:02
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Kütahya'da ihtiyaç sahipleri için sokağa yardım rafı kuruldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için sokağa yardım rafı kuruldu.

Ada Mahallesi'nde muhtarlığın öncülüğünde oluşturulan rafa, hayırseverler tarafından gıda malzemesi konuluyor. Maddi durumu iyi olmayan kişiler de bu raftan ihtiyaçlarını ücret ödemeden alabiliyor.

Mahalle muhtarı Halil Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleliden gelen talep üzerine bir sosyal dayanışma oluşturduklarını söyledi.

Fikrin mahalle sakinlerinden çıktığını kaydeden Oral, "Halkımızdan böyle bir dayanışma, birliktelik için teklif geldi. Biz de muhtarlık olarak mahalle bakkalının önüne 2 tane raf koyduk. Durumu iyi olanlarda gerekeni getirip koyuyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız da gelip buraya ihtiyaçlarını alabiliyor. Ben komşularımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahalle sakini Fethi Yılmaz da mahallede yaşayanların imkanları doğrultusunda yardım rafına destek verdiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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