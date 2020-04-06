İran'da koronavirüsten ölümlerde yaş ortalaması 57'ye düştü
|06 Nisan 2020 18:05
|Yazdır
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi.
Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Reisi, "İran'da Kovid-19'a yakalanan hastaların yaş ortalaması 50, ölenlerin yaş ortalaması ise 57 ila 59 aralığındadır." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, geçen ay yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğu duyurulmuştu.
- Tahran'da Kovid-19'un yeniden yükselmesi endişesi
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur da başkent Tahran'daki hareketliliğin devam etmesi durumunda yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olabileceklerini belirtti.
Cihanpur, "Tahran'da son günlerde göze çarpan araç trafiği başkentte insanların hareketliliğini ortaya koyuyor. Eğer hareketlilik böyle devam ederse yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.
- Hamaney, 1 milyar avro fonu onayladı
Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İran Ulusal Kalkınma Fonundan talep ettiği 1 milyar avroyu onayladı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:12
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 373 oldu
06 Nisan 2020 18:44
|Yeni tip koronavirüs yıllar önce ortaya çıkmış olabilir
06 Nisan 2020 18:31
|Avusturya, işyerlerini açmaya başlıyor
06 Nisan 2020 18:25
|Borsa günü yükselişle tamamladı
06 Nisan 2020 18:17
|Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe böyle görüntülendi
06 Nisan 2020 18:09
|Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 17:28
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
06 Nisan 2020 17:10
|Çin'de ağır koronavirüs vakalarının sayısı 300'ün altına indi
06 Nisan 2020 15:38
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi
06 Nisan 2020 15:24