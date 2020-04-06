Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe böyle görüntülendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanlarının boş hali görüntülendi. Zemzem içilen yerlerin de bir şerit çekilerek kapatıldığı görüldü
|06 Nisan 2020 18:09
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