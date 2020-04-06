1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu
12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı.
|06 Nisan 2020 18:21
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Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi alacak.
Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;
* 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
* 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
* 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
* 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,
4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da
aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.
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