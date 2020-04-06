1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni tip koronavirüs yıllar önce ortaya çıkmış olabilir

Türkiye dahil 200'ün üzerinde ülkede görülen yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk olarak 2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı genel olarak kabul görüyor. Ancak, ABD'de yapılan iki araştırmaya göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü.
 06 Nisan 2020 18:31
Yazdır
Yeni tip koronavirüs yıllar önce ortaya çıkmış olabilir

NTV'de yer alan habere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 280 bini aştı.

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk defa görüldüğü düşünülen koronavirüs için iki ABD'li araştırmacı tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre virüs bilinenden daha önce de vardı.

"VİRÜS AYLAR HATTA YILLAR ÖNCE ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Columbia Mailman Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji Profesörü Ian Lipkin CNN'e verdiği röportajda, "Korona virüsün bir süre insanlarda dolaştığını düşünüyorum. Bunu tam olarak bilemeyiz aylarca hatta yıllarca önce olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmada da benzer bir teoriye yer verildi. Araştırmada insanların farkında olmadan yıllarca virüsle birlikte yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.

"VİRÜS İNSANLARA DAHA FAZLA ADAPTE OLDU"

Zoological Society of London (ZSL)'de veteriner epidemiyolog Andrew Cunnigham, "Bildiğimiz farklı tip koronavirüslerin keşfedilmeden on yıllar önce ortaya çıkmış olduğu defalarca kanıtlandı. Yeni tip koronavirüsün de insanlara buluşmadan önce bazı uyarlamaları vardı, fakat zamanla insanlara daha fazla adapte oldu ve bulaşıcılık yeteneği arttı" açıklamasını yaptı.

"SALGIN TEK SEFERLİK DEĞİL"

Diğer taraftan Cunningham salgının tek seferlik olmayacağını sözlerine ekleyerek, " Yeni tip koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeliyiz, çünkü bu virüs insan popülasyonunda endemik olacak, yeniden ortaya çıkacak" uyarısını yaptı.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:12		 İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 373 oldu
06 Nisan 2020 18:44
Avusturya, işyerlerini açmaya başlıyor
06 Nisan 2020 18:25		 Borsa günü yükselişle tamamladı
06 Nisan 2020 18:17
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe böyle görüntülendi
06 Nisan 2020 18:09		 İran'da koronavirüsten ölümlerde yaş ortalaması 57'ye düştü
06 Nisan 2020 18:05
Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 17:28		 ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
06 Nisan 2020 17:10
Çin'de ağır koronavirüs vakalarının sayısı 300'ün altına indi
06 Nisan 2020 15:38		 Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi
06 Nisan 2020 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı19:28 - Rize'de, karantina firarisinin binasında polis bekliyor19:26 - 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden şok sözler19:21 - Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi19:18 - Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı19:14 - Erdoğan, bağışlanan para miktarını açıkladı19:12 - İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti19:09 - Koronavirüs tedavisi biten dede ve torunu taburcu edildi19:08 - Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi19:06 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
19:01 - KOSGEB Müdürü, Londra'daki ailesiyle koronavirüsten kurtulmaya çalışıyor19:00 - Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır18:54 - Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı18:52 - TRT EBA TV'nin bu haftaki yayın akışı belli oldu18:50 - Hatay'da iyileşen 3 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi18:46 - O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı18:44 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 373 oldu18:37 - Mustafa Şentop'tan, 23 Nisan'da 'İstiklal Marşı' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
yüz koruyucu siperlik 3
şu an çalan şarkı 3
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 2
Koronavirüs Fırsatçıları 1
bamya 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
şok market'in büyük ayıbı 3
Çağındeniz 1
Teslimiyet 1
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam