Yeni tip koronavirüs yıllar önce ortaya çıkmış olabilir

NTV'de yer alan habere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 280 bini aştı.

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk defa görüldüğü düşünülen koronavirüs için iki ABD'li araştırmacı tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre virüs bilinenden daha önce de vardı.

"VİRÜS AYLAR HATTA YILLAR ÖNCE ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Columbia Mailman Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji Profesörü Ian Lipkin CNN'e verdiği röportajda, "Korona virüsün bir süre insanlarda dolaştığını düşünüyorum. Bunu tam olarak bilemeyiz aylarca hatta yıllarca önce olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmada da benzer bir teoriye yer verildi. Araştırmada insanların farkında olmadan yıllarca virüsle birlikte yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.

"VİRÜS İNSANLARA DAHA FAZLA ADAPTE OLDU"

Zoological Society of London (ZSL)'de veteriner epidemiyolog Andrew Cunnigham, "Bildiğimiz farklı tip koronavirüslerin keşfedilmeden on yıllar önce ortaya çıkmış olduğu defalarca kanıtlandı. Yeni tip koronavirüsün de insanlara buluşmadan önce bazı uyarlamaları vardı, fakat zamanla insanlara daha fazla adapte oldu ve bulaşıcılık yeteneği arttı" açıklamasını yaptı.

"SALGIN TEK SEFERLİK DEĞİL"

Diğer taraftan Cunningham salgının tek seferlik olmayacağını sözlerine ekleyerek, " Yeni tip koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeliyiz, çünkü bu virüs insan popülasyonunda endemik olacak, yeniden ortaya çıkacak" uyarısını yaptı.