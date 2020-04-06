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Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı bugün 21.400 test yapıldığını, 3.148 yeni vaka oluştuğunu, 75 hastanın hayatını kaybettiğini, 284 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.
 06 Nisan 2020 19:46
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Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bugün 21.400 test yapıldığını, 3.148 yeni vaka oluştuğunu, 75 hastanın hayatını kaybettiğini, 284 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.535
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 yeni ölüm, 2704 yeni tanı var) Test sayısı 15.442
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 yeni ölüm, 2148 yeni tanı var ) Test sayısı 14.396
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 yeni ölüm, 2456 yeni tanı var) Test sayısı 18.757
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 yeni ölüm, 2786 yeni tanı var) Test sayısı 16.160
4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölüm (76 yeni ölüm, 3 bin 13 yeni tanı, Test sayısı 19 bin 664
5 Nisan: 27 bin 069 vaka, 574 ölüm (74 yeni ölüm, 3 bin 135 yeni tanı, Test sayısı 20 bin 065- Toplam test sayısı 181 bin 445
6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm (75 yeni ölüm, 3 bin 148 yeni tanı, Test sayısı 21 bin 400- Toplam test sayısı 202 bin 845

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