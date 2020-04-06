1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KOSGEB Müdürü, Londra'daki ailesiyle koronavirüsten kurtulmaya çalışıyor

Geçen ay Londra'da yaşayan eşi ve çocuklarının yanına giden KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek, koronavirüs semptomlarını gösterdiği için evlerinde kendilerini izole ederek tedavi sürecini yürütüyor
 06 Nisan 2020 19:01
Yazdır
KOSGEB Müdürü, Londra'daki ailesiyle koronavirüsten kurtulmaya çalışıyor

KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek, İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan eşi ve çocuklarıyla evlerindeki izole ortamında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatmaya çalışıyor.

Gözek, telekonferans üzerinden AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili yerlerden izin aldıktan sonra 20 Mart'ta Londra'da yaşayan eşi ve çocuklarının yanına gittiğini söyledi.

İngiltere'nin koronovirüs salgının başladığı ilk zamanlarda okulların çok geç tatil edildiğini dile getiren Gözek, bundan dolayı ailesini Türkiye'ye getiremediğini belirtti.

Londra'ya geldikten hemen sonra eşi ve kendisinin nefes darlığı yaşadığını, tat ve koku alma duyusunu kaybettiklerini aktaran Gözek, şöyle konuştu:

"İlk önce koronavirüsten bundan şüphelenmedik. Ancak ertesi gün ben sabah kalktığımda lavaboya gidince ağzımda bir şey kokmadığını hissettim. Parfüm sıktım elime onu kokladım o kokuyu da alamadım. Zaten bir iki gün önce de bende burun akıntısı oluşmuştu. Sonra ikimizin de böyle olması nedeniyle buranın Sağlık Bakanlığı sistemi olan National Health Service (NHS) ile görüştük. Bize bol bol C vitamini, limon ve bal gibi şeyler almamızı istediler."

Daha sonra ateşlerinin çıktığına işaret eden Gözek, "Yaklaşık 12 gün boyunca ateşim düşmedi. Devamlı parasetomol almama rağmen. Ateşim düşüyordu ama bitmiyordu. Bende sonra öksürüğe de çevirdi. Çok şükür dünden beri ateşim iyi ama öksürüğüm halen devam ediyor. Eşimin durumu daha iyi şu an. Tabi biz çocuklarla mesafemizi aynı evde yaşadığımız için koruyamadık. Çok şükür onlar da herhangi bir belirti olmadı. Yani bende koronavirüsü atlattığımı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hasta sayısı çok fazla, önceliği daha ağır olanlara veriyorlar"

Koronavirüs testinin Londra'da hemen yapılmadığını vurgulayan Gözek, şunları kaydetti:

"NHS burada çok ciddi çalışmalar yapıyorlar fakat alt yapısı Türkiye'deki hastaneler gibi değil. Biz de bir uzman doktora ulaşabilmek çok basit ama burada böyle bir şansımız yok. Onlar bize kendimizi eve kapatmamızı ve tedavi sürecini kendimizin yürütmesi gerektiğini söyledi. Aslında hastalığın belirli bir evreye ulaşana kadar bunun yapılmasına ben karşı değilim. Çünkü eğer hastalığı ağır geçirmiyorsan ve ciddi anlamda semptomları seni rahatsız etmiyorsa hastaneye gidip hastalanmamıza sebep olabilir. Doğrudan çok ciddi olmadığı ve yerlerde sürünecek düzeyde olmadığı sürece çok İngiltere'de ilgilenmiyorlar. Çünkü hasta sayısı çok fazla, önceliği daha ağır olanlara veriyorlar. Bizim Türkiye'deki sistemimiz maalesef burada yok. Türkiye'de biz bu konuda çok şanslıyız, sağlık sistemimiz inanılmaz derecede. Doktor olan yakınlarımın desteğiyle şu anda belirli bir seviyeye geldik."

- "11 yıldır sigara içmiyorum"

İngiltere'de sağlık sisteminden dolayı yaşanan sıkıntıların olduğunu kaydeden Gözek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar sokaklarda daha az. Biz iki haftadır sokağa çıkmıyoruz. Tamamen iyileşene kadar dışarıya çıkamayacağım. Kendimizi izole etmeyi mümkün olduğunca uzun tutarsak o vakalar da azalmaya geçer. Ben 11 yıldır sigara içmiyorum bu kadar ağır geçireceğimi düşünmüyordum. Ben, sigaranın bana vermiş olduğu zararın halen devam ettiğini anladım. O yüzden insanların sigarayı bırakması gerektiğini düşünüyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz koruma memurlarına görev başında nikah
06 Nisan 2020 17:36		 Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi
06 Nisan 2020 17:17
2 hemşire koronavirüsü yenerek alkışlarla göreve döndü
06 Nisan 2020 13:42		 Türk Dişhekimleri Birliğinden 'ek ödeme' talebi
06 Nisan 2020 12:33
Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı
05 Nisan 2020 20:32		 Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı
05 Nisan 2020 20:12
68 yaşındaki Profesör, koronavirüsü atlattı
05 Nisan 2020 17:53		 Akademisyen, şarkı besteleyip Bakan Koca'ya gönderdi
05 Nisan 2020 16:42
Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü
05 Nisan 2020 15:16		 Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
05 Nisan 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı19:28 - Rize'de, karantina firarisinin binasında polis bekliyor19:26 - 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden şok sözler19:21 - Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi19:18 - Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı19:14 - Erdoğan, bağışlanan para miktarını açıkladı19:12 - İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti19:09 - Koronavirüs tedavisi biten dede ve torunu taburcu edildi19:08 - Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi19:06 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
19:01 - KOSGEB Müdürü, Londra'daki ailesiyle koronavirüsten kurtulmaya çalışıyor19:00 - Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır18:54 - Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı18:52 - TRT EBA TV'nin bu haftaki yayın akışı belli oldu18:50 - Hatay'da iyileşen 3 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi18:46 - O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı18:44 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 373 oldu18:37 - Mustafa Şentop'tan, 23 Nisan'da 'İstiklal Marşı' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 1
corona virüs vaka sayısı 1
mem.net sözlük cafe 15
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
hisya 1
din 2
epttavm 5
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
şu an çalan şarkı 3
grup yorum 4
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam