1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi

Trabzonspor Kulübünde, A takım oyuncularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildiği, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in de özel izinle Trabzon'dan ayrıldığı belirtildi.
 06 Nisan 2020 19:08
Yazdır
Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi

Trabzonspor Kulübünde, A takım oyuncularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildiği, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in de özel izinle Trabzon'dan ayrıldığı belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcuların 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar izinli olacağı, çalışmaların teknik heyet tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdürecekleri kaydedildi.

Oyunculardan Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'e verilen özel izinle kentten ayrıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir. Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihlerinde Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır. Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir. Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rüştü Reçber, taburcu oldu
06 Nisan 2020 13:02		 Beşiktaş'ın iki yıldızı Fenerbahçe yolunda!
06 Nisan 2020 10:41
1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu belli oldu
04 Nisan 2020 18:27		 Maria Sharapova, karantinadan sıkıldığı için telefon numarasını paylaştı
04 Nisan 2020 15:55
Koronavirüsü yenen Fatih Terim, futbolcularla görüştü
03 Nisan 2020 22:02		 TFF Başkanı Özdemir'den, liglerin başlama tarihine dair açıklama
03 Nisan 2020 19:39
Sörloth: Kulübümle anlaşmadan R. Madrid'e bile gitmem
03 Nisan 2020 11:51		 Rüştü Reçber'den sevindirici haber
02 Nisan 2020 18:12
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL
02 Nisan 2020 16:03		 UEFA, koronavirüs nedeniyle hazirandaki bütün milli maçları erteledi
01 Nisan 2020 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı19:28 - Rize'de, karantina firarisinin binasında polis bekliyor19:26 - 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden şok sözler19:21 - Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi19:18 - Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı19:14 - Erdoğan, bağışlanan para miktarını açıkladı19:12 - İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti19:09 - Koronavirüs tedavisi biten dede ve torunu taburcu edildi19:08 - Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi19:06 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
19:01 - KOSGEB Müdürü, Londra'daki ailesiyle koronavirüsten kurtulmaya çalışıyor19:00 - Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır18:54 - Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı18:52 - TRT EBA TV'nin bu haftaki yayın akışı belli oldu18:50 - Hatay'da iyileşen 3 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi18:46 - O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı18:44 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 373 oldu18:37 - Mustafa Şentop'tan, 23 Nisan'da 'İstiklal Marşı' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
Koronavirüs Meral Akşener'in evine girdi
Gram altın ve dolar, rekor seviyelere ulaştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup yorum 4
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 2
Çağındeniz 1
ab'nin birlik olamaması 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
la casa de papel 2
ilkokul numaramız 1
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 1
epttavm 5
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam