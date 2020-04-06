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Koronavirüs tedavisi biten dede ve torunu taburcu edildi

Tunceli Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan dede ve torunu taburcu edildi.
 06 Nisan 2020 19:09
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Koronavirüs tedavisi biten dede ve torunu taburcu edildi

Tunceli Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan dede ve torunu taburcu edildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 58 yaşındaki dede Metin Demirci ile 9 yaşındaki torunu Atakan Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.

Sonel, paylaşımında, "Tunceli'de 6 pozitif vakamızdan iyileşen iki hastamız dede Metin Demirci ve torunu Atakan Demirci az önce taburcu olup evlerinde kontrollerine devam edilecektir. Başhekimimiz nezdinde tüm sağlık personelimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel'in, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, taburcu edilen Metin ve Atakan'ın sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak ve geçmiş olsun dilekleriyle taburcu edildikleri, dede Metin'in sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği görüldü.
Anadolu Ajansı
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