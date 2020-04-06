İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
|06 Nisan 2020 19:12
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