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Erdoğan, bağışlanan para miktarını açıkladı

Erdoğan: "Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu."
 06 Nisan 2020 19:14
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Erdoğan, bağışlanan para miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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