Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurumu ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
|06 Nisan 2020 19:21
|Yazdır
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurumu ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı. Vali Bilmez, "Görevi icabı üniforma giymesi gerekenler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan personelimiz, temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiseler giyebileceklerdir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza
06 Nisan 2020 20:57
|İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı
06 Nisan 2020 20:51
|E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
06 Nisan 2020 20:13
|İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim
06 Nisan 2020 20:04
|Tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza
06 Nisan 2020 19:46
|Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
06 Nisan 2020 19:18
|Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı
06 Nisan 2020 18:54
|YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme
06 Nisan 2020 17:53
|2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi
06 Nisan 2020 17:22
|'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı
06 Nisan 2020 17:19