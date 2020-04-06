1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın, tam kapasiteye geçişinin 1'inci yıl dönümünü kutladı.
 06 Nisan 2020 19:30
Yazdır
İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın, tam kapasiteye geçişinin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın "asrın projesi" olduğunu belirterek, Türk havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan, özel mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'yla hayallerin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşsiz vizyonu ile hayat bulan ve bu süreçte görev almaktan her zaman gurur duyduğum zafer anıtımız İstanbul Havalimanı'nın büyük göç ardından sayısız başarılara kanatlanmasının birinci yıl dönümü kutlu olsun. Havacılık sektörünün de etkilendiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini hepimizin alacağı önlemlerle atlatmayı ve ertelenen başarılarımıza en kısa sürede yeniden ulaşmayı Yüce Allah'tan diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi
06 Nisan 2020 12:19		 Fitch: Türkiye büyümesini sürdürecek
06 Nisan 2020 11:17
'Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili oldu'
06 Nisan 2020 11:16		 Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor
06 Nisan 2020 11:15
IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil
06 Nisan 2020 07:31		 İstanbul'daki 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi
05 Nisan 2020 23:55
Dev projenin yüzde 67'si bitti
05 Nisan 2020 22:33		 Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Üretime başlandı
05 Nisan 2020 20:57
Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor
05 Nisan 2020 20:47		 'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'
05 Nisan 2020 20:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza20:56 - Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü20:54 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti20:51 - İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı20:46 - Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz20:41 - Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için tören düzenlendi20:36 - Belediye çalışmaları yurtdışında örnek gösteriliyor20:31 - Fransa İçişleri Bakanı: Elinizdeki maskeleri hastanelere bağışlayın20:26 - Karantina süresi biten misafirlerden teşekkür mektubu20:22 - 80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
20:16 - İki Üniversite solunum cihazı çoklayıcısı üretti20:13 - Fransa'da son 24 saatte 833 hasta hayatını kaybetti20:13 - E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı20:12 - Ordu'da koronavirüsünü yenen 3 hasta taburcu edildi20:04 - İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim20:00 - Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz19:54 - Dünya genelinde iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı19:46 - Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
la casa de papel 2
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
ab'nin birlik olamaması 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 1
hisya 1
şok market'in büyük ayıbı 3
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
ilkokul numaramız 1
kendine çay demlemek 2
bamya 1
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam