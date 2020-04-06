Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete suç duyurusu
|06 Nisan 2020 19:43
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Ankara Barosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyuru dilekçesinde, H. adlı kişinin Twitter hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve annesine yönelik hakaret dolu paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.
Dilekçede şüphelinin yaptığı paylaşımın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret teşkil ettiği ve eylemin 5816 sayılı 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu'nun 1 ve 2'nci maddesini ihlal ettiği belirtildi.
Paylaşımın düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği de hatırlatılarak, "Yukarıda arz ve izah edilen ve re'sen tespit olunacak nedenlerle; şüphelinin eyleminin 5816 sayılı kanuna muhalefet içermesi nedeniyle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz" denildi.
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