1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar jandarma engeline takıldı. Kontroller sırasında Kocaeli plakalı taksiyle İstanbul'daki evine gitmek isteyen bir kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.
 06 Nisan 2020 20:04
Yazdır
İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim

Koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş ve çıkış yapanlara karşı jandarma ekipleri denetim yapıyor. O yerlerden biri de İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli Mahallesi. Jandarma ekipleri iki kent arasındaki sınır noktada, şehre giriş ve çıkış yapmak isteyenlere izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Seyahat izin belgesi, ikametgah ve çalışma belgesi bulunmayan vatandaşların geçişine izin verilmiyor. Kocaeli plakalı taksi ile köy yolunu kullanarak Gebze'deki işyerinden, İstanbul Sancaktepe'deki evine gitmek isteyen bir kişi durduruldu.

Jandarmanın taksinin geçişine izin veremeyeceğini söylemesi üzerine araçtan inen kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

"ELLEMESENİZ DAHA İYİ OLUR"

Bir başka kişinin kontroller sırasında jandarma ekiplerine kimliğini ve belgelerini gösterirken defalarca, "Ellemeseniz daha iyi olur. Çünkü her şeyi elliyorsunuz" demesi dikkat çekti.

"BAŞKA YOLLAR DENEYECEĞİM

Başka yollar deneyerek evine gitmeye çalışacağını ifade eden Orhan Kaya da, "Nakliyemi indirdim, şimdi evime gidecektim. Tuzla'da oturuyorum, evrak eksik olduğu iççin geçişime izin verilmedi. Köy yolunu tercih ettim çünkü kısa yol burası. Dönüş yapacağım şimdi mecbur ama başka yol deneyeceğim. Belgem zaten var ama şu an burada ispatlayamıyorum. Mecbur başka yollar deneyip evime gideceğim" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza
06 Nisan 2020 21:00		 İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı
06 Nisan 2020 20:51
E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
06 Nisan 2020 20:13		 Tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza
06 Nisan 2020 19:46
Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
06 Nisan 2020 19:21		 Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
06 Nisan 2020 19:18
Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı
06 Nisan 2020 18:54		 YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme
06 Nisan 2020 17:53
2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi
06 Nisan 2020 17:22		 'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı
06 Nisan 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza20:56 - Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü20:54 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti20:51 - İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı20:46 - Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz20:41 - Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için tören düzenlendi20:36 - Belediye çalışmaları yurtdışında örnek gösteriliyor20:31 - Fransa İçişleri Bakanı: Elinizdeki maskeleri hastanelere bağışlayın20:26 - Karantina süresi biten misafirlerden teşekkür mektubu20:22 - 80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
20:16 - İki Üniversite solunum cihazı çoklayıcısı üretti20:13 - Fransa'da son 24 saatte 833 hasta hayatını kaybetti20:13 - E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı20:12 - Ordu'da koronavirüsünü yenen 3 hasta taburcu edildi20:04 - İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim20:00 - Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz19:54 - Dünya genelinde iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı19:46 - Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup yorum 4
ilkokul numaramız 1
corona virüs vaka sayısı 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
PTT 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
ab'nin birlik olamaması 1
yüz koruyucu siperlik 3
şok market'in büyük ayıbı 3
bamya 1
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam