Fransa İçişleri Bakanı: Elinizdeki maskeleri hastanelere bağışlayın
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, koruyucu ekipman bulmakta zorlanan sağlıkçılar için halktan maskelerini hastanelere vermeleri talebinde bulundu.
|06 Nisan 2020 20:31
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