Ordu'da koronavirüsünü yenen 3 hasta taburcu edildi
Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
|06 Nisan 2020 20:12
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Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (Covid- 19) tedavisi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane sahibi ve çalışanları, taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı.
Taburcu edilen 3 hastanın 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
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