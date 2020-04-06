E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
PTT e-devlet aracılığıyla başvuru almaya başladı. Maskeler ücretsiz olarak dağıtılacak.
|06 Nisan 2020 20:13
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PTT e-devlet aracılığıyla başvuru almaya başladı. Maskeler ücretsiz olarak dağıtılacak.
Ücretsiz maske başvurusu için TIKLAYINIZ
*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.
Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı
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