Karantina süresi biten misafirlerden teşekkür mektubu
|06 Nisan 2020 20:26
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen misafirler, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.
Devletin imkanlarıyla 23 Mart'ta yurt dışından Sakarya'ya getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1904 kişi, Sakarya'da Sabahattin Zaim, Rahime Sultan, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Karantina süresi dolan 631 kişiden bazıları, evlerine giderken bıraktıkları mektuplarda görevlilere minnettarlıklarını dile getirdi.
Onur Kaan Kayhan, mektubunda Dublin'den Türkiye'ye dönene kadar arada geçen 15 günlük sürede ulaşımdan konaklamaya kadar emeği geçenlere teşekkür etti.
Kayhan, mektubunda yurt görevlilerinin ilgisinden de övgü dolu sözlerle bahsetti.
Osman Özdemir de bir ihtiyacının olmadığını çünkü her şeyin eksiksiz ve kusursuz olduğunu belirtti.
Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu zor zamanda bize yaptıklarınız için size ne kadar teşekkür etsem az kalır. Tüm ekibe, AFAD'a, Emniyete, Kızılaya ve ismini bilmediğim nice ağabey ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Allah bu ülkeyi, bu insanları hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Kendinize iyi bakın, sonsuz teşekkürler."
Çağlar Soytürk ise "Bizleri burada bu kadar güzel ağırladığınız için çok teşekkürler" notunu bıraktı.
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