1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı

-Tedbirler kapsamında, yarından itibaren nöbetçi olmayan hukuk mahkemelerin fiilen açık bulundurulmamasına, acil işlerin ise 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden yapılmasına karar verildi
 06 Nisan 2020 20:51
Yazdır
İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri genişletilerek, yarından itibaren nöbetçi olmayan hukuk mahkemelerin fiilen açık bulundurulmamasına hükmedildi.

Birçok alanda Kovid-19 kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni bir tedbir kararı daha alındı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığının aldığı karar yazısında, adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve acil işlerin de şimdilik 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden yapılmasına yer verildi.

Yazıda, 7 Nisan 2020 tarihinden itibaren nöbetçi olmayan "hukuk" mahkeme kalemleri ve hakimlerin duruşma ertelemeleri için çalıştırılması dışında fiilen açık bulundurulmamasına hükmedildi.

Ayrıca yazıda, gelen acil işlerle ilgili taleplerin ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza
06 Nisan 2020 21:00		 E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
06 Nisan 2020 20:13
İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim
06 Nisan 2020 20:04		 Tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza
06 Nisan 2020 19:46
Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
06 Nisan 2020 19:21		 Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
06 Nisan 2020 19:18
Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı
06 Nisan 2020 18:54		 YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme
06 Nisan 2020 17:53
2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi
06 Nisan 2020 17:22		 'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı
06 Nisan 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza20:56 - Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü20:54 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti20:51 - İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı20:46 - Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz20:41 - Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için tören düzenlendi20:36 - Belediye çalışmaları yurtdışında örnek gösteriliyor20:31 - Fransa İçişleri Bakanı: Elinizdeki maskeleri hastanelere bağışlayın20:26 - Karantina süresi biten misafirlerden teşekkür mektubu20:22 - 80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
20:16 - İki Üniversite solunum cihazı çoklayıcısı üretti20:13 - Fransa'da son 24 saatte 833 hasta hayatını kaybetti20:13 - E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı20:12 - Ordu'da koronavirüsünü yenen 3 hasta taburcu edildi20:04 - İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim20:00 - Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz19:54 - Dünya genelinde iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı19:46 - Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan acil 'zoom' toplantısı iddiası
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
MEB'den Zoom açıklaması: Kamera kaydı açılmadan ders işlenebilir
E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı
Erdoğan: Para ile maske satışı yasaktır
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde 'veli kuşağı'nı başlatıyor
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bamya 1
Çağındeniz 1
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 1
hisya 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
Koronavirüs Fırsatçıları 1
ab'nin birlik olamaması 1
PTT 1
la casa de papel 2
SON İLANLAR
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
Çiçekpınar Belediyesi Memur Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 42 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam