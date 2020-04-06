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Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü

Samsun'da otomobilinin takla atması ile ölümden dönen kadın polis, hastanede tedavi altına alındı.
 06 Nisan 2020 20:56
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Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü

Samsun'da otomobilinin takla atması ile ölümden dönen kadın polis, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuğba Şekerciler (27) idaresindeki 34 KN 6093 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma diğerine çarpıp takla attı. Ters dönen araçta yaralanan Şekerciler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tuğba Şekerciler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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