Rize'de ilçeler arası ulaşım yasaklandı
|06 Nisan 2020 21:08
|Yazdır
Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla ilçelere olan toplu ulaşımı 15 gün süreyle durdurdu. Rize, Zonguldak'ın ardından ilçelere toplu ulaşımın yasaklandığı ikinci il oldu.
Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanan Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Rize il merkezinden ilçelere, ilçelerden il merkezine, ilçelerden ilçelere, il merkezinden köylere ve köylerden il merkezine olan her türlü toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu. Kararda ayrıca Rize ile Artvin il merkezi ve ilçeleri arasında yapılan toplu ulaşım faaliyetlerinin de ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı.
20 yaşından küçükler özel durumlarda cerrahi maske ile çıkabilecek
Kararda 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların sokağa çıkmasının yasaklandığı fakat bu tarihten sonra doğmuş olsalar bile gebe ve lohusalar ile zorunlu aşı, işitme-görme testleri, topuk kanı taramaları, kalça ultrasonografisi gibi izlem takvimindeki bebek ve çocukların bu yasaktan muaf oldukları, bebek ve çocukların ebeveynleriyle beraber cerrahi maske takmak koşuluyla sağlık kuruluşlarına müracaat edebilecekleri açıklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Evin mutfağında kumar oynayanlara 43 bin 204 lira ceza
06 Nisan 2020 21:00
|İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı
06 Nisan 2020 20:51
|E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu başladı
06 Nisan 2020 20:13
|İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim
06 Nisan 2020 20:04
|Tedbirlerine uymayan 193 kişiye 129 bin 626 lira ceza
06 Nisan 2020 19:46
|Van'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
06 Nisan 2020 19:21
|Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı
06 Nisan 2020 19:18
|Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 226 kişi yakalandı
06 Nisan 2020 18:54
|YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme
06 Nisan 2020 17:53
|2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er alımları ertelendi
06 Nisan 2020 17:22