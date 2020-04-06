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Trabzon'da koronavirüs tedavisi gören 21 kişi taburcu edildi

Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta:- "Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar hastane tedavi süreçlerini tamamladığımız, evde takip ve izolasyonlarının yapılabileceği sürece geçen hastalarımızdan da bugüne kadar 21 kişiyi taburcu etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
 06 Nisan 2020 21:17
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Trabzon'da koronavirüs tedavisi gören 21 kişi taburcu edildi

Trabzon İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 21 kişinin taburcu edildiğini, bu rakamın her geçen gün artmasını umut ettiklerini belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde yaşanan sıkıntılı süreci birliktelik içerisinde yönetmeye çalıştıklarını, sağlık kuruluşlarında tedavi görenlere özverili çalışmalarla hizmet verildiğini ifade etti.

Sahada görevli sağlık personelinin ise virüs bulaşmış olabilecek vatandaşları tespitine yönelik faaliyet gösterdiğine işaret eden Usta, tespit edilenlerin gözetim altında tutulmasının sağlandığını vurguladı.

Virüsle temas etmiş olabilecek kişilerin tespitinde kolluk kuvvetlerinin de üst düzeyde destek verdiğine dikkati çeken Usta, "Ayrıca karantina bölgelerimiz ve hıfzıssıhha kurulu kararlarımız doğrultusunda alınan kararları içeren kurum, kuruşlarımız da belediyeler, kolluk güçleri ve diğer paydaş kurumlar tarafından denetlenerek vatandaş temasının olmaması yönünde gerekli tahkikatlar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Kentteki hastanelerde tedavi gören insanlardan taburcu edilenlerin olduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar hastane tedavi süreçlerini tamamladığımız, evde takip ve izolasyonlarının yapılabileceği sürece geçen hastalarımızdan da bugüne kadar 21 kişiyi taburcu etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabiki de bu rakamın her geçen gün artarak devam edeceğini umut ediyoruz. Hastaların taburcu olmasının sürecin bittiği anlamına gelmemekte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizler yine azami özenle işimizi yaparken, sizler yine azami özenle evde kalmaya, birbirinizle temasta bulunmamaya dikkat ederek bu süreci yaşayacağımızı bilmekteyiz."
Anadolu Ajansı
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