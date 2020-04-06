Koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta taburcu edildi
Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.
|06 Nisan 2020 21:31
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Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.
İlçede, koronavirüs teşhisi konulan 70 yaşındaki hastanın Turhal Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
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