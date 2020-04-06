İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alındı
Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
|06 Nisan 2020 22:22
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 75 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı.
Worldometer internet sitesine göre Kovid-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölü sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak, 16 bin 523'e yükseldi. Salgının başından beri toplam 132 bin 547 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.
Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
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