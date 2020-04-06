Bakan Kurum'dan 'bilinçli su kullanılması' uyarısı
|06 Nisan 2020 21:52
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, Twitter hesabından, bilinçli su kullanımına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım."
- "Su olmazsa yarın olmaz"
Kurum'un paylaşımının ekinde yer alan su kullanımına ilişkin videoda da şu uyarılara yer verildi:
"Evde geçen bugünlerde hijyen kurallarına uyarken su israfından kaçınalım. Küresel ısınmanın da etkileriyle su kaynaklarımızın azaldığını unutmadan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bugünler biter ama su biterse hayat da biter. Dışarı çıktığımızda yemyeşil bir çevre karşılasın bizi. Dereler gürül gürül aksın, topraktan bereket taşsın. Yeşil susuz olmaz, su olmazsa yarın olmaz."
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