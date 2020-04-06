Koronavirüsü yenen iş insanı: Düşmanın adı var, kendi yok
|06 Nisan 2020 22:07
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İzmir'de yaşayan, 2 çocuk babası ve hurda geri dönüşüm tesisi sahibi Oğuzhan Yar'da, halsizlik ve şiddetli öksürük nedeniyle gittiği hastanede yapılan test sonucu 'Kovid-19' tespit edildi. Pandemi hastanesi olan, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan Yar, 5 gün boyunca yoğun tedavi sürecine girdi. Tedavinin ardından taburcu edilen Yar'a evde 14 gün karantinada kalması belirtildi. Yar, bu süreçte kendisini en çok zorlayan konunun ailesini görememek olduğunu dile getirdi.
DÜŞMANIN ADI VAR, KENDİ YOK
Hastalığı hala önemsemeyerek, gereken tedbirleri almayanlar olmasından derin üzüntü duyduğunu dşle getiren iş insanı Oğuzhan Yar, şunları söyledi:
"Bana koronavirüs teşhisi koyuldu ve hastanede tedavi altına alındım. 5 günlük tedavi sonucu 6'ncı gün yapılan testin negatif çıkmasıyla taburcu oldum. 14 gün evimde karantinada kalacağım. Taburcu olduktan sonra insanlarımızın hala vakanın ciddiyetine varamadığını üzülerek gördüm. 25 Mart Çarşamba günü evimde bir anda halsizlik hissettim ve öksürüğümün daha da arttığını gördüm. Ateşim olmadı, solunum sıkıntım yoktu. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Akciğerlerimde yaygın bir şekilde nodüller tespit edildi. Şu an çok iyiyim ama sağlık elimizdeyken kıymetli. Herkes, sağlığını kaybetmeden devletimizin milletimize yaptığı uyarıları dikkate alsın. Babaysanız ve evinizin ihtiyaçlarını karşılayan sizseniz daha çok dikkat etmelisiniz. Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın. Bu hastalığa yakalanmamak için çok özen gösterdim ama yine de beni yakaladı. Düşmanın adı var, kendi yok. O yüzden her birimiz dikkatli olalım."
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