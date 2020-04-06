Koronavirüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

PANDEMİ SÜRECİ, İŞÇİ ALIMLARINDA MÜLAKATI TAMAMEN KALDIRABİLECEK Mİ? Sağlık Bakanlığı ve Devlet Üniversitesi hastaneleri için yapılan özel düzenleme tüm kurumlar için genişletilerek temizlik ve güvenlik alanındaki işçi alımlarında mülakata son verilmeli!