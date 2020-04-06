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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 300 bini geçti, 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 277 binin üzerinde kişi iyileşti
 06 Nisan 2020 22:26
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İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 30.217 649 1.326
İtalya 132.547 16.523 22.837
İspanya 135.032 13.169 40.437
Çin 81.708 3.331 77.078
Fransa 98.010 8.911 17.250
ABD 356.414 10.490 19.247
İran 60.500 3.739 24.236
Birleşik Krallık 51.608 5.373 135
Hollanda 18.803 1.867 250
Almanya 101.558 1.662 28.700
Anadolu Ajansı
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