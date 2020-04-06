İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 300 bini geçti, 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 277 binin üzerinde kişi iyileşti
|06 Nisan 2020 22:26
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.
Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|30.217
|649
|1.326
|İtalya
|132.547
|16.523
|22.837
|İspanya
|135.032
|13.169
|40.437
|Çin
|81.708
|3.331
|77.078
|Fransa
|98.010
|8.911
|17.250
|ABD
|356.414
|10.490
|19.247
|İran
|60.500
|3.739
|24.236
|Birleşik Krallık
|51.608
|5.373
|135
|Hollanda
|18.803
|1.867
|250
|Almanya
|101.558
|1.662
|28.700
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