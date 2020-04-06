Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı
Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.
|06 Nisan 2020 22:30
|Yazdır
Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.
Denetim sırasında polis ekipleri, D.K. adlı 13 yaşındaki çocuğun sokakta belinde tabancayla gezdiğini fark etti. Şarjör ve mermi bulunmayan ruhsatsız tabancaya el konulurken D.K., emniyete götürüldü. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza uygulanan D.K., halası A.G.'ye teslim edildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İzinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın
06 Nisan 2020 23:49
|Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi
06 Nisan 2020 23:33
|Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi
06 Nisan 2020 22:16
|Yüksek ateşi çıkan adam oğlu tarafından kaçırıldı
06 Nisan 2020 21:04
|Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü
06 Nisan 2020 20:56
|Görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı, amirlerini darp etti
06 Nisan 2020 19:40
|Kaçak maske üretenlerin mesleği şok etti
06 Nisan 2020 16:09
|'Fikret Zikret G. Hocaefendi' ismiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
06 Nisan 2020 11:11
|Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi
06 Nisan 2020 10:22
|Türkiye eve kapandı, dolandırıcıların iştahı arttı: Virüslü soygun
06 Nisan 2020 08:58