Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı
|06 Nisan 2020 22:34
|Yazdır
Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları Valilikler tarafından verilen Seyahat izin belgesine tabi tutulmuştu. Sivas'ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti. Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlarda kalabalığa dahil oldu. Kalabalığın yardım almak için Valiliğe geldiğini düşünen vatandaşlarında dahil olduğu seyahat izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı. Seyahat izin Kurulu görevlileri, kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı. Polis ekipleri ve Bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için sık sık uyarıda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sinop'ta, bir sitede, sağlık çalışanlarına tepki çeken uygulama
06 Nisan 2020 23:37
|60 yılda, Van Gölü'nün üç katı göl kurudu
06 Nisan 2020 22:58
|Ceza yiyen 100'e yakın yolcu valilik önünde eylem yaptı
06 Nisan 2020 21:21
|Belediye Başkanı: Yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz
06 Nisan 2020 21:13
|Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz
06 Nisan 2020 20:00
|Hatay'da iyileşen 3 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi
06 Nisan 2020 18:50
|Kars'taki iki hastanede koronavirüs tanı testi yapılıyor
06 Nisan 2020 18:26
|Kütahya'da ihtiyaç sahipleri için sokağa yardım rafı kuruldu
06 Nisan 2020 18:02
|95 yaşında korona virüsü yendi
06 Nisan 2020 17:49
|Denizli'de koronavirüsle ilgili 'montajlı paylaşım'a inceleme
06 Nisan 2020 17:45