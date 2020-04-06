MHP Genel Başkan Yardımcısı korona'ya yakalandı
MHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
|06 Nisan 2020 23:06
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MHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İşte İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
MHP'li Yıldız, 'COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun' dedi.
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