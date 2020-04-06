95 yaşında koronavirüsü yendi, oynayarak taburcu oldu
|06 Nisan 2020 23:35
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İzmir'de koronavirüs nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İsmail K. (95), hastalığı yendi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı İsmail K., hastaneden oynayarak ayrıldı.
İzmir'de yaşayan İsmail K., 25 Mart Çarşamba günü solunum sıkıntısı ve yüksek ateş belirtileriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan iki testte sonuçlar pozitif çıkınca İsmail K.'yi koronavirüs tanısı kondu. Bunun üzerine tedavi süreci başladı.
Kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen İsmail K., 13 gün boyunca tedavi altına alındı. Tedavi sürecini başarıyla atlatan İsmail K., zorlu hastalığı yenerek taburcu oldu. O anları bir hastane çalışanı telefonla kaydetti. İsmail K.'yi hastane çalışanları alkışlarla uğurlarken, yaşlı adam da hastaneden oynayarak ayrıldı.
İsmail K.'nin, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir pansiyona yerleştirildiği belirtildi. İsmail K.'nin hastaneden oynayarak ayrıldığı görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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