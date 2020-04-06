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'Emniyet'te Bağış Tarifesi' haberine ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Emniyet' te Bağış Tarifesi" başlığı ile bir takım haberlere ilişkin açıklama yaptı.
 06 Nisan 2020 23:44
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'Emniyet'te Bağış Tarifesi' haberine ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Emniyet' te Bağış Tarifesi" başlığı ile bir takım haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıkama;

Son günlerde bazı basın yayın organlarında "Emniyet' te Bağış Tarifesi" başlığı ile bir takım haberler yer almıştır.

Söz konusu haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

Ülkemiz ve tüm dünya Koronavirüs Salgını nedeni ile olağanüstü bir dönemden geçmektedir.

Devlet ve millet olarak tek yürek olduğumuz bu olağanüstü dönemde Türk Polis Teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyasına' personelimizin gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde katkı sağlamak istemelerinin çarptırılarak basında yer alması teşkilat mensuplarımızı derinden üzmüştür.

Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir.

Bununla birlikte yaptığımız araştırma neticesinde basında da yer alan duyuru metinlerinin sadece iki İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından personeli bilgilendirme amaçlı olarak yapılmış bir duyurudan ibaret olduğu anlaşılmıştır.

'Milletimizin huzuru ve güvenliği ile devletimizin bekası için canla başla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı kesinlikle merkezi bir yönlendirme olmaksızın her Türk vatandaşı gibi arzu ederse gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde yardım kampanyasına destek verebilirler.' denildi

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Memurlar.Net
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