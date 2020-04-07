MEB, öğretmenlerin gönderdiği şarkıları yayınlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, müzik öğretmenlerinin, "Evde Kalma" sürecinde ürettiklerini, Youtube üzerinden yayınlamaya başladı.
|07 Nisan 2020 00:16
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü güzel bir uygulamaya öncülük ederek, mensubu olan Müzik öğretmenlerinin evde ürettiği şarkıları, Bakanlığın Youtube üzerindeki Web sayfasından yayınlamaya başladı.
Genel Müdürlük 5 Nisan'dan bu yana 8 adet şarkı yayınladı
İşte o şarkılar
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