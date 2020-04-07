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MEB, öğretmenlerin gönderdiği şarkıları yayınlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, müzik öğretmenlerinin, "Evde Kalma" sürecinde ürettiklerini, Youtube üzerinden yayınlamaya başladı.
 07 Nisan 2020 00:16
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MEB, öğretmenlerin gönderdiği şarkıları yayınlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü güzel bir uygulamaya öncülük ederek, mensubu olan Müzik öğretmenlerinin evde ürettiği şarkıları, Bakanlığın Youtube üzerindeki Web sayfasından yayınlamaya başladı.

Genel Müdürlük 5 Nisan'dan bu yana 8 adet şarkı yayınladı

İşte o şarkılar
Memurlar.Net
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