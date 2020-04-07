Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
|07 Nisan 2020 01:02
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Valilik, CHP'li Öztrak'ın 'bakkal defteri' iddiasını yalanladı
07 Nisan 2020 00:40
|Ceza İnfaz Kurumları Personeli Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Nisan 2020 00:38
|Erdoğan'dan sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
07 Nisan 2020 00:29
|Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
07 Nisan 2020 00:04
|7 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Nisan 2020 00:01
|'Emniyet'te Bağış Tarifesi' haberine ilişkin açıklama
06 Nisan 2020 23:44
|'Yevmiyeyle çalışanlar telefonla bizi arasın'
06 Nisan 2020 23:39
|AK Parti İl Başkanı istedi, Erdoğan çözüme kavuşturdu
06 Nisan 2020 23:14
|Bakan Soylu: Koronavirüsten bir polisimizi kaybettik
06 Nisan 2020 23:10
|MHP Genel Başkan Yardımcısı korona'ya yakalandı
06 Nisan 2020 23:06