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Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı.
 07 Nisan 2020 01:09
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Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı. Buna göre sadece ek ders ücreti karşılığında çalışmakta olan Diyanet personeli de, ek ders ücretlerini almaya devam edecek.

Resmi Gazete--- 7 Nisan 2020--- Sayı: 31092
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2378
Ekii "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karari'ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgım nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.
(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."
MADDE 2- Bu Karar, 23/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Düzenlemenin Atıfta bulunulan madde:

Madde 7- (2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;
a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,
b) Üzerinde resmi görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

Memurlar.Net - Özel

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