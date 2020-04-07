Limon ihracatı ön izne bağlandı
|07 Nisan 2020 01:17
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Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandı
İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ
Resmi Gazete--- 7 Nisan 2020--- Sayı : 31092
Ticaret Bakanlığından:
LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2020/7)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihracatının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ön izin alınacak eşya
MADDE 3 - (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranır.
|
G.T.İ.P.
|
Eşyanın Tanımı
|
0805.50.10.00.00
|
Taze limon (kurutulmuş hariç)
(2) Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (bu tarih hariç) tescil edilmiş beyannamelere bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.
Yürütme
MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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