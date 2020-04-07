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TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te 3 kişide yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
 07 Nisan 2020 01:20
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TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Meclis'te 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi" dedi.

Türkiye'de can kaybı 574'e yükseldi
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e yükseldi. Son 24 saatte yapılan 20 bin 65 test yapılırken, 3 bin 135 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 27 bin 69'a yükseldi.
Memurlar.Net
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