TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Meclis'te 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi" dedi.

Türkiye'de can kaybı 574'e yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e yükseldi. Son 24 saatte yapılan 20 bin 65 test yapılırken, 3 bin 135 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 27 bin 69'a yükseldi.