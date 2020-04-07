Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı yenip taburcu oldu
Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı yenip taburcu oldu.
|07 Nisan 2020 01:45
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Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı yenip taburcu oldu.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'da Korona virüsten dolayı tedavi gören ve hastslığı yenip taburcu olan 4 kişiyi sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Bilmez, "Van'da Covid-19'dan tedavi gören 2 hemşehrimiz daha taburcu oldu. limizde hastalığı yenerek taburcu olan kişi sayısı böylece 4'e ulaştı. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefakarca çalışan tüm Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.
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