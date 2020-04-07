Emniyet personeli için idari izin düzenlemesi yapılmalı!
|07 Nisan 2020 11:05
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İçişleri Bakanlığı 24 Mart 2020 tarihinde yayımladığı esnek çalışma konusu yazıda, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri"nin uygulamadan istisna olacağını belirtmişti.
Ancak uygulamada eşi sağlık personeli olanlar ile eşi hamile olan emniyet personeli büyük zorluklar yaşamaktadır.
Adalet Bakanlığı Mart ayı içinde, eşi sağlık personeli olan adli personele izin verilmesi kararı almıştı.
İçişleri Bakanlığının veya yetki devri yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğünün, personeli rahatlatacak bir düzenleme yapması uygun olacaktır.
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