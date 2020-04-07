CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|07 Nisan 2020 02:05
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç'un koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
CHP'li Tekin, şu ifadeleri kullandı:
* CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.
* Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.
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