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CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!

CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 07 Nisan 2020 02:05
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CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç'un koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

CHP'li Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.

* Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.
Memurlar.Net
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